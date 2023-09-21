Леви назвал назначения Моуринью и Конте ошибкой

Президент Тоттенхэма Дэниэл Леви признал, что ошибся, назначив главным тренером сначала Жозе Моуринью, а потом Антони Конте.

По словам функционера, план был в том, чтобы титулованный менеджер принес трофеи клубу, однако идея провалилась. Леви считает, что оба менеджера просто не подходили Тоттенхэму.

"Я хочу побеждать так же, как и все остальные. Разочарование от того, что мы не побеждаем, и давление со стороны некоторых игроков и значительной части болельщиков, которые считают, что нам нужно побеждать, что нам нужно тратить деньги, что у нас должен быть большой менеджер, большое имя. И это повлияло на меня", - цитирует Леви 90Min.

Потом Леви отметил, что и Жозе, и Антонио - отличные менеджеры, но Тоттенхэм хотел побеждать в своем стиле, потому их дороги и разошлись. Зато назначение Постекоглу - правильное решение.

Ранее, напомним, Джейми Каррагер раскритиковал вратаря Арсенала.

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