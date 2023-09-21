Легенда Ливерпуля призвал Арсенал не выпускать Рэмсдейла в стартовом составе

Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер заявил, голкипер Арсенала Давид Райа лучшее Аарона Рэмсдейла.

"На 100 процентов уверен в этом. Арсенал никогда не выиграет чемпионат с Рэмсдейлом в воротах, без шансов".

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"Рэмсдейл играет за Арсенал, но даже не может попасть в сборную Англии", – сказал англичанин в интервью Metro.

Напомним, Райа сыграл этом сезоне два матча за "канониров", в которых не пропустил ни одного гола.

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