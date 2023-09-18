iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо

Выход Райи в стартовом составе не должен никого удивлять.
Сегодня, 07:32
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал выход в стартовом составе против Эвертона Давида Райи.

Испанский специалист считает, что его решение не должно так активно обсуждаться, ведь если у него есть игрок, способный привнести в игру нечто необходимое, то почему этого не сделать. 

"Это объясняется так же, как и то, почему играли Фабиу Виейра и Габриэль Жезус – мне на задали ни единого вопроса, когда Габриэль не выходил в стартовом составе. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой в этой раздевалке, включая меня.

Я хочу, чтобы Рэмсдейл реагировал так же, как и Габриэль Жезус, как Кай Хавертц, как Такехиро Томиясу. Точно так же. Играют 11 человек, а не 10 и еще один", - цитирует Артету Sky Sports.

Также тренер признался, что жалеет о том, что у него не хватило смелости заменить Рэмсдейла в матчах, где "канониры" сыграли в ничью.

"Я мало о чем жалею, но в двух матчах после 60-й и 85-й минуты я чувствовал необходимость заменить вратаря. Я не сделал этого, у меня не хватило смелости. Но я могу снять с игры вингера или нападающего и выпустить пятого защитника, чтобы удержать результат. В тех матчах мы сыграли вничью, и я был очень недоволен.

Возможно, люди скажут, что это странно. Но почему нет? Если другой вратарь обладает нужными качествами, чтобы что-то сделать, и вы хотите изменений – сделайте это.

Вот о чем я сожалею. Теперь я чувствую, что нужно вовлечь всех, что играть должны все, независимо от турнира. Таков мой посыл", - сказал главный тренер Арсенала.

Напомним, что в матче против "ирисок" лондонский клуб сумел одержать минимальную победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон Давид Райя

Статьи по теме

Вынужденный "джокер" Троссард принес Арсеналу непростую победу над Эвертоном Вынужденный "джокер" Троссард принес Арсеналу непростую победу над Эвертоном
Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами
Арсенал Зинченко заинтересован в услугах таланта Спортинга Арсенал Зинченко заинтересован в услугах таланта Спортинга
Ювентус определился с потенциальной заменой Погба Ювентус определился с потенциальной заменой Погба
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис07:53
Ястремская стартовала с победа на турнире в Гвадалахаре
Формула 107:45
Лоусон будет представлять Альфа Таури на Гран-при Японии
Европа07:32
Артета: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо
НБА01:02
Двукратный чемпион НБА в составе Лейкерс попал в аварию
Теннис00:48
Калинина преодолела первый раунд турнира в Мексике
Европа00:42
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Теннис00:18
Стали известны все участники "Финала восьми" кубка Дэвиса-2023
Теннис00:08
Кубок Дэвиса-2023: Испания, Италия, Хорватия и Великобритания победили
Европа00:03
Реал без Лунина в воротах добыл волевую победу над Сосьедадом
Вчера, 23:37
Европа23:37
Манчестер Юнайтед не знал о проблемах Антони с законом до его трансфера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK