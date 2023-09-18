Артета: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал выход в стартовом составе против Эвертона Давида Райи.

Испанский специалист считает, что его решение не должно так активно обсуждаться, ведь если у него есть игрок, способный привнести в игру нечто необходимое, то почему этого не сделать.

"Это объясняется так же, как и то, почему играли Фабиу Виейра и Габриэль Жезус – мне на задали ни единого вопроса, когда Габриэль не выходил в стартовом составе. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой в этой раздевалке, включая меня.

Я хочу, чтобы Рэмсдейл реагировал так же, как и Габриэль Жезус, как Кай Хавертц, как Такехиро Томиясу. Точно так же. Играют 11 человек, а не 10 и еще один", - цитирует Артету Sky Sports.

Также тренер признался, что жалеет о том, что у него не хватило смелости заменить Рэмсдейла в матчах, где "канониры" сыграли в ничью.

"Я мало о чем жалею, но в двух матчах после 60-й и 85-й минуты я чувствовал необходимость заменить вратаря. Я не сделал этого, у меня не хватило смелости. Но я могу снять с игры вингера или нападающего и выпустить пятого защитника, чтобы удержать результат. В тех матчах мы сыграли вничью, и я был очень недоволен.

Возможно, люди скажут, что это странно. Но почему нет? Если другой вратарь обладает нужными качествами, чтобы что-то сделать, и вы хотите изменений – сделайте это.

Вот о чем я сожалею. Теперь я чувствую, что нужно вовлечь всех, что играть должны все, независимо от турнира. Таков мой посыл", - сказал главный тренер Арсенала.

Напомним, что в матче против "ирисок" лондонский клуб сумел одержать минимальную победу.

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