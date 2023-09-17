Эвертон - Арсенал 0:1: обзор матча и результат игры 17.09.2023

Вторая за день дуэль команд украинских футболистов завершилась победой Зинченко над Миколенко.

В воскресенье, 17 сентября, на Гудисон Парк в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги встретились Эвертон и Арсенал.

В стартовых составах обеих команд вышли украинцы: Виталий Миколенко - у "ирисок", а Александр Зинченко - у "канониров".

На 20-й минуте гости сумели выйти вперед за счет гола Габриэля Мартинелли, но главный арбитр Саймон Хупер после просмотра повтора отменил его из-за офсайда.

А спустя всего несколько минут автор незасчитанного гола не смог продолжить матч из-за повреждения - его заменил Леандро Троссард. И именно бельгиец стал автором единственного и легального взятия ворот.

За 20 минут до конца поединка Арсенал разыграл угловой. Зинченко отдал на фланг на Эдегора, который заметил забегание Сака в штрафную.

Англичанин, получив пас, отдал передачу на Троссарда, а тот сумел вывернуть рабочую левую ногу и пробить в касание. Мяч, отскочив от штанги, влетел в сетку ворот.

Через десять минут поле покинул Зинченко, который пока что не готов проводить все 90 минут (а в случае АПЛ с ее добавленным временем, то и все 100).

За оставшееся время Эвертон ничего не создал и, как итог, проиграл - уже четвертый раз за пять туров. Команда Миколенко занимает 18-е место, имея в активе всего одно очко.

Арсенал в свою очередь старается не отстать от лидера в лице Манчестер Сити: четвертое место и 13 баллов.

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Статистика матча Эвертон - Арсенал пятого тура АПЛ

Эвертон - Арсенал 0:1

Гол: Троссард, 69.

Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 1.09

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 8 - 13

Удары в створ: 1 - 4

Фолы: 12 - 10

Эвертон: Пикфорд - Янг (Gfnnthcjy. 88), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Данжума, Гуйе, Дукуре (Гарнер, 80), Онана, МакНил (Ithvbnb. 88) - Бето (Калверт-Льюин, 66).

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 80) - Эдегор, Райс, Виейра (Хаверц, 80) - Сака, Нкетия (Жезус, 66), Мартинелли (Троссард, 24).

Предупреждения: Янг - Габриэль.

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