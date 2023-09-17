iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон - Арсенал 0:1: обзор матча и результат игры 17.09.2023

Вторая за день дуэль команд украинских футболистов завершилась победой Зинченко над Миколенко.
Сегодня, 20:29
Арсенал Лондон / Getty Images
Арсенал Лондон / Getty Images

В воскресенье, 17 сентября, на Гудисон Парк в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги встретились Эвертон и Арсенал.

В стартовых составах обеих команд вышли украинцы: Виталий Миколенко - у "ирисок", а Александр Зинченко - у "канониров".

На 20-й минуте гости сумели выйти вперед за счет гола Габриэля Мартинелли, но главный арбитр Саймон Хупер после просмотра повтора отменил его из-за офсайда.

А спустя всего несколько минут автор незасчитанного гола не смог продолжить матч из-за повреждения - его заменил Леандро Троссард. И именно бельгиец стал автором единственного и легального взятия ворот.

За 20 минут до конца поединка Арсенал разыграл угловой. Зинченко отдал на фланг на Эдегора, который заметил забегание Сака в штрафную.

Англичанин, получив пас, отдал передачу на Троссарда, а тот сумел вывернуть рабочую левую ногу и пробить в касание. Мяч, отскочив от штанги, влетел в сетку ворот.

Через десять минут поле покинул Зинченко, который пока что не готов проводить все 90 минут (а в случае АПЛ с ее добавленным временем, то и все 100).

За оставшееся время Эвертон ничего не создал и, как итог, проиграл - уже четвертый раз за пять туров. Команда Миколенко занимает 18-е место, имея в активе всего одно очко.

Арсенал в свою очередь старается не отстать от лидера в лице Манчестер Сити: четвертое место и 13 баллов.

Читай также: Борнмут Забарного и Челси Мудрика не смогли выявить между собой сильнейшего

Статистика матча Эвертон - Арсенал пятого тура АПЛ

Эвертон - Арсенал 0:1
Гол: Троссард, 69.

Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 1.09
Владение мячом: 25% - 75%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 1 - 4
Фолы: 12 - 10

Эвертон: Пикфорд - Янг (Gfnnthcjy. 88), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Данжума, Гуйе, Дукуре (Гарнер, 80), Онана, МакНил (Ithvbnb. 88) - Бето (Калверт-Льюин, 66).

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 80) - Эдегор, Райс, Виейра (Хаверц, 80) - Сака, Нкетия (Жезус, 66), Мартинелли (Троссард, 24).

Предупреждения: Янг - Габриэль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Арсенал Лондон Александр Зинченко Виталий Миколенко

Статьи по теме

Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами
Клубы АПЛ повторили необычный рекорд лиги Клубы АПЛ повторили необычный рекорд лиги
Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет
Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина21:21
Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа21:21
Клопп рассказал, когда позволяет себе выпить пиво
Теннис21:03
Кубок Дэвиса-2023: Испания и Италия побеждают, Великобритания и Франция играют вничью
Европа20:50
Мужской поступок: Футболист Манчестер Сити приобрел для своей бывшей особняк за 2,5 млн фунтов
Европа20:29
Вынужденный "джокер" Троссард принес Арсеналу непростую победу над Эвертоном
Европа20:20
Почеттино: Мудрику еще нужно учиться играть в АПЛ
Киберспорт19:54
ESL Pro League Season 18: NaVi обыграли без проблем FaZe
Формула 119:53
Алонсо стал обладателем очередного рекорда по итогам Гран-при Сингапура
Киберспорт19:38
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт19:22
NaVi уничтожили FaZe, выиграв свою группу на ESL Pro League 18
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK