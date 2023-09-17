Эвертон - Арсенал 0:1: обзор матча и результат игры 17.09.2023
В воскресенье, 17 сентября, на Гудисон Парк в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги встретились Эвертон и Арсенал.
В стартовых составах обеих команд вышли украинцы: Виталий Миколенко - у "ирисок", а Александр Зинченко - у "канониров".
На 20-й минуте гости сумели выйти вперед за счет гола Габриэля Мартинелли, но главный арбитр Саймон Хупер после просмотра повтора отменил его из-за офсайда.
А спустя всего несколько минут автор незасчитанного гола не смог продолжить матч из-за повреждения - его заменил Леандро Троссард. И именно бельгиец стал автором единственного и легального взятия ворот.
За 20 минут до конца поединка Арсенал разыграл угловой. Зинченко отдал на фланг на Эдегора, который заметил забегание Сака в штрафную.
Англичанин, получив пас, отдал передачу на Троссарда, а тот сумел вывернуть рабочую левую ногу и пробить в касание. Мяч, отскочив от штанги, влетел в сетку ворот.
The breakthrough 🔎🔍 pic.twitter.com/pqmPjEK9Ze— Arsenal (@Arsenal) September 17, 2023
Через десять минут поле покинул Зинченко, который пока что не готов проводить все 90 минут (а в случае АПЛ с ее добавленным временем, то и все 100).
За оставшееся время Эвертон ничего не создал и, как итог, проиграл - уже четвертый раз за пять туров. Команда Миколенко занимает 18-е место, имея в активе всего одно очко.
Арсенал в свою очередь старается не отстать от лидера в лице Манчестер Сити: четвертое место и 13 баллов.
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Статистика матча Эвертон - Арсенал пятого тура АПЛ
Эвертон - Арсенал 0:1
Гол: Троссард, 69.
Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 1.09
Владение мячом: 25% - 75%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 1 - 4
Фолы: 12 - 10
Эвертон: Пикфорд - Янг (Gfnnthcjy. 88), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Данжума, Гуйе, Дукуре (Гарнер, 80), Онана, МакНил (Ithvbnb. 88) - Бето (Калверт-Льюин, 66).
Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 80) - Эдегор, Райс, Виейра (Хаверц, 80) - Сака, Нкетия (Жезус, 66), Мартинелли (Троссард, 24).
Предупреждения: Янг - Габриэль.
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