Борнмут - Челси 0:0 обзор и результат матча чемпионата Англии 17.09.2023

В воскресенье, 17 сентября, в рамках пятого тура АПЛ Борнмут принимал Челси. Матч завершился вничью со счетом 0:0

Команды на протяжении двух таймов нащупывали слабые места соперника, однако никому забить так и не удалось. Лондонцы создали больше моментов, но на завершающей стадии им не везло.

Отметим, Илья Забарный провел за Борнмут полный матч, не отличившись результативными действиями.

В свою очередь вингер Челси Михаил Мудрик за 63 минуты сумел лишь заработать желтую карточку.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Челси

Борнмут - Челси 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.05 - 1.82

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 11 - 14

Удары в створ: 4 - 6

Атаки: 70 - 86

Борнмут: Нето, Ааронс, Келли, Забарный, Керкез (Сенеси, 74), Кристи, Кук, Биллинг, Тавернье (Синистерра, 73), Уаттара (Клюйверт, 63), Соланке.

Челси: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колвилл (Чилуэлл, 80), Галлахер, Мудрик (Палмер, 63), Фернандес (Матсен, 81), Угочукву, Стерлинг, Джексон.

Предупреждения: Стерлинг (4), Мудрик (41), Керкез (62), Дисаси (76), Джексон (80).

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