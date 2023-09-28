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Норвегия присоединилась к бойкоту скандального решения УЕФА

Уже восемь стран отказались играть с росией.
Сегодня, 17:32
Сборная Норвегии / Getty Images
Сборная Норвегии / Getty Images

Норвегия официально заявила, что будет бойкотировать матчи с молодежной сборной росии.

Напомним, ранее УЕФА допустил сборную росии u-17 до матчей, однако уже многие страны объявили о бойкоте этого решения.

В заявлении федерации футбола Норвегии говорится, что страна согласна с тем, что дети ни в чем не виноваты, однако при этом отмечает, что сейчас невозможно разделять росийский футбол и росийское правительство.

"Норвежская футбольная ассоциация не согласна с решением УЕФА снова разрешить молодежным сборным росии участвовать в международных соревнованиях. Мы не знали, что УЕФА занимался этим вопросом, и ожидали лучшего решения по такому важному вопросу.

Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против росийских команд, пока продолжается война.

В целом мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других видов спорта из-за действий взрослых и властей. Футбол должен объединять, а не разделять.

Тем не менее мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно разделять футбол сборных и росийское правительство", – говорится в заявлении Норвежской футбольной ассоциации.

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