Экс-супруга Дани Алвеса: Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни

Также она призналась, что ее "просили" поддерживать футболиста.

Теперь уже бывшая супруга Дани Алвеса Динора Сантана заявила, что более не хочет иметь с футболистом ничего общего.

Напомним, бразильский защитник находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании, ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее супруга поддерживала футболиста, а теперь заявила, что не желает иметь с ним ничего общего. Более того, Динора призналась, что всегда говорила то, что от нее требовалось. Однако теперь она не хочет более поддерживать Дани.

"Для меня он не существует, для меня он умер. Я всегда сдерживалась, никогда не участвовала в шоу, не устраивала скандалов.

Все, что я говорила, меня просили сказать, у меня есть сообщения в WhatsApp. "Когда ты приедешь в аэропорт, там будет пресса, ты скажешь это и это". "Когда ты выйдешь из здания тюрьмы, ты скажешь то, то и это".

Никто на меня не давил, но я делала это, чтобы помочь отцу моих детей. Он использовал меня, пока я соглашалась служить ему. Быть детьми предполагаемого насильника – это очень неприятно. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни", – приводит слова женщины Cuatro.

Ранее также сообщалось, что выдан ордер на арест экс-игрока Ливерпуля.

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