Суд выдал ордер на арест бывшего игрока Ливерпуля

Дэниэл Старридж уже несколько лет отказывается вплатить вознаграждение за находку собаки.

Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Дэниэла Старриджа, пишет Daily Mail.

В 2019 году неизвестные похитили собаку футболиста. Дэниэль объявил ее в розыск, а нашедшему пообещал выплатить 30 тысяч долларов.

Спустя некоторое время пса нашел некий Флойд Вашингтон, однако Старридж отказался выплачивать мужчине обещанное вознаграждение. Однако Вашингтон оказался не промах, и подал на игрока в суд.

В 2021 году суд Лос-Анджелеса удовлетворил иск и присудил Старриджу выплатить мужчине обещанное, однако игрок проигнорировал предписание суда.

После того, как Дэниэл не явился в суд на очередное разбирательство, был выписан ордер на его имя. Игрока необходимо арестовать и привести в зал суда. Слушание назначено на 30 ноября.

Ранее также сообщалось, что МОК приостановил деятельность НОК росии.

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