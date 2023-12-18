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Стал известен первый финалист клубного ЧМ-2023

Флуминенсе оказался сильнее Аль-Ахли.
Сегодня, 23:12
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images

В понедельник, 18 декабря, состоялся первый полуфинал клубного ЧМ, в котором сошлись бразильский Флуминенсе и египетский Аль-Ахли.

Бразильский клуб выглядел уверенней соперника на протяжении всего матча, однако счет удалось открыть лишь на 71-й минуте и только благодаря пенальти.

А на 90-й минуте Кеннеди идеальным ударом в нижний угол поставил точку в напряженном, но не очень зрелищном поединке.

Второй финалист клубного ЧМ определится уже завтра, 19 декабре, в матче Урава - Манчестер Сити.

Флуминенсе (Бразилия) - Аль-Ахли (Египет) 2:0
Голы: Ариас (пенальти) 71, Кеннеди, 90

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