Стал известен первый финалист клубного ЧМ-2023
Флуминенсе оказался сильнее Аль-Ахли.
В понедельник, 18 декабря, состоялся первый полуфинал клубного ЧМ, в котором сошлись бразильский Флуминенсе и египетский Аль-Ахли.
Бразильский клуб выглядел уверенней соперника на протяжении всего матча, однако счет удалось открыть лишь на 71-й минуте и только благодаря пенальти.
А на 90-й минуте Кеннеди идеальным ударом в нижний угол поставил точку в напряженном, но не очень зрелищном поединке.
Второй финалист клубного ЧМ определится уже завтра, 19 декабре, в матче Урава - Манчестер Сити.
Флуминенсе (Бразилия) - Аль-Ахли (Египет) 2:0
Голы: Ариас (пенальти) 71, Кеннеди, 90
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