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Футбол

Дембеле презентовал трофей Лиги чемпионов на Роллан Гаррос

Француз посетил теннисный турнир.
Вчера, 22:29       Автор: Митя Шитко
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, победив Интер в финале (5:0).

Вингер французской команды Усман Дембеле привез еврокубок на Роллан Гаррос.

Футболист представил трофей болельщикам на главном корте турнира в Париже.

ПСЖ впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Дембеле был признан лучшим игроком турнира, забив восемь голов и сделал шесть голевых передач за 15 матчей.

Напомним, УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ.

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