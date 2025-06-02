Дембеле презентовал трофей Лиги чемпионов на Роллан Гаррос

Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, победив Интер в финале (5:0).

Вингер французской команды Усман Дембеле привез еврокубок на Роллан Гаррос.

Футболист представил трофей болельщикам на главном корте турнира в Париже.

ПСЖ впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Дембеле был признан лучшим игроком турнира, забив восемь голов и сделал шесть голевых передач за 15 матчей.

Напомним, УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!