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Хавбек Шахтера: Матч против РБ Лейпциг - важнейший в моей жизни

Георгий Судаков поделился мыслями о будущем противостоянии в рамках Лиги чемпионов.
Сегодня, 21:43
Георгий Судаков
Георгий Судаков
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Футболист донецкого Шахтера Георгий Судаков высказался о грядущем матче 6-го тура Лиги чемпионов с РБ Лейпциг.

Полузащитник заявил, что игра против "быков" важнейшая в его жизни на данный момент.

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"Я пока не стыкался с возможностью выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но я – молодой игрок, и у меня все идет поэтапно. Каждые полгода – год есть отрезки, когда играю важные матчи.

И если говорить о сегодняшнем этапе, то, да, это сейчас самая важная игра в моей жизни", – сказал Судаков.

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