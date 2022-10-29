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Шахтер - РБ Лейпциг: онлайн трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:15
Михаил Мудрик и Мохамед Симакан / Getty Images
Михаил Мудрик и Мохамед Симакан / Getty Images
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В среду, 2 ноября, в рамках шестого тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер проведет последний матч группового этапа, по итогам которого станет известно, в каком турнире команда продолжит выступления.

В очной встрече с немецким РБ Лейпцигом "горняки" будут бороться за право выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место группы F.

Поединок состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток матча запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Шахтер - РБ Лейпциг

На ISPORT будет доступна онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Шахтер - РБ Лейпциг будет доступна в этой новости 2 ноября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч групповой стадии Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпцигом покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Предыдущая встреча этих двух команд закончилась совсем не так, как к этому готовились украинские фанаты на фоне всех возникших проблем из-за войны, которую развязала РФ.

Ментально готовясь к тому, что Шахтер будет бороться с Селтиком за право продолжить еврокубковую кампанию в Лиге Европы, команда Игоря Йовичевича неожиданно для всех разгромила "быков" в первом туре группового этапа со счетом 4:1.

Именно "оранжево-черные" стали своеобразным палачом для тогдашнего тренера немцев Доменико Тедеско - после матча руководство клуба пришло к выводу, что им пора расстаться со специалистом, под руководством которого команда завалила старт сезона.

Доменико Тедеско
Доменико Тедеско

В итоге, назначив на его место Марко Розе, спустя четыре тура РБ Лейпциг сумел реабилитироваться. После ожидаемого проигрыша мадридскому Реалу, "быки" одержали три победы подряд и обошли Шахтер в борьбе за второе место, оторвавшись на три очка.

Для украинского коллектива та победа так и остается единственной на группового этапе. Затем последовали две ничьи с Селтиком с одинаковым счетом 1:1, такая же ничья с Реалом и поражение 1:2.

Несмотря на отставание, Шахтер имеет все шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого "горнякам" обязательно нужно побеждать своего оппонента, при этом с любым счетом. Ведь при равенстве очков рассматривается результат в личных встречах, а здесь преимущество на стороне украинцев.

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