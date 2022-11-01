Атлетико вылетел из еврокубков, проиграв Порту

В 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов Атлетико в матче с Порту решал свою судьбу.

"Матрасникам" было необходимо добывать положительный результат для того, чтобы квалифицироваться в евровесну.

Сделать это им не удалось. Матч завершился победой португальского клуба со счетом 2:1.

"Драконы" благодаря голам Мехди Тареми и Стефана Эустакио решили вопросы в первом тайме.

Уже в компенсированное время Иван Маркано забил в свои ворота, но времени у Атлетико, чтобы отыграться уже не оставалось.

Коллектив Диего Симеоне занял последнее место в своем квартете, набрав лишь 5 очок. Порту выиграл группу, добыв 12 пунктов.

Порту - Атлетико 2:1

Голы: Тареми, 5, Эустакио, 24 – Маркано (автогол), 90+4.