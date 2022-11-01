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Наставник Лейпцига - о войне в Украине: Единственное, что мы можем - поддерживать вашу страну

Марко Розе поделился мыслями о положении Шахтера в связи с полномасштабным вторжением РФ.
Вчера, 23:13
Марко Розе
Марко Розе
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В рамках 6-го тура группового этапа Шахтер встретится с РБ Лейпциг.

Наставник "быков" Марко Розе поделился мыслями о влиянии войны в Украине на моральное состояние игроков "горняков".

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"Я уже говорил о ситуации в Украине, а именно о войне. Конечно, это тяжело для Шахтера – быть так далеко от дома и преодолевать все это. Но я больше ничего не могу сказать по этой теме. Единственное, что мы можем, – поддерживать Украину.

Думаю, люди в Германии поддерживают именно Украину. Естественно, это сложная эмоциональная ситуация и это сложно переживать, особенно ребятам на поле, которые представляют свою страну. Но что мы еще можем делать, кроме как выходить на поле, играть в футбол и продолжать жить нормальной жизнью. Хотя она и не является нормальной", — ответил Розе.

Напомним, матч Шахтер - РБ Лейпциг начнется, завтра 2 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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