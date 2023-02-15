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Боруссия Дортмунд - Челси: обзор матча и результат игры 15.02.2023

Завершилась первая половина матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вчера, 23:58
Боруссия Дортмунд - Челси / Getty Images
Боруссия Дортмунд - Челси / Getty Images

В Дортмунде в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретились дортмундская Боруссия и лондонский "Челси".

Главной интригой для украинских фанатов было участие в матче Михаила Мудрика, которого в конце концов главный тренер Грэм Поттер выпустил в стартовом составе.

На самом старте матча Мудрик принял участие в нескольких моментах Челси, но почти все опасные события у ворот Борусии проходили без участия украинского футболиста. Был активен вингер и во втором тайме, но все же пока видно, что Михаил не полностью адаптировался.

Относительно событий самого матча, в первом тайме команды практически не били в створ, хотя и было несколько крутых моментов у Фелиша (Челси) и Адейеми (Боруссия). После перерыва у вратарей работы было больше, особенно у Кобеля. Тревожили его как и дальними выстрелами, так и более опасными ударами с близкой и дальней дистанции.

Но в момент, когда на ворота Кобеля оказывалось невероятное давление, счет открыли именно немецкие футболисты. Адейем после очередных удачных действий своей защиты подхватил мяч на своей половине и побежал. На невероятной скорости он обогнал Энцо Фернандеса, а потом еще и обыграл Кепу и укатил в пустые ворота.

Катился мяч в пустые ворота и Боруссии, но это было после сейва голкипера и Эмре Джан успел к нему, чтобы вынести подальше в поле.

Концовка матча проходила в сплошных атаках Челси, а в конце произошла стычка между футболистами на поле, к которым присоединились запасные и тренерские штабы. После возобновления игры "пенсионеры" продолжили атаковать и на 90+5 Кобель в крутом прыжке парировал удар в девятку от Энцо. На этом поединок и был завершен.

Статистика матча Боруссия Д - Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия Д - Челси 1:0
Гол: Адееми, 63

Ожидаемые голы (xG): 1,41 - 2,13
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 14 - 19
Удары в створ: 2 - 8
Фолы: 13 - 12

Боруссия Д: Кобель - Вольф (Риерсон, 73), Шлоттербек, Зюле, Геррейру - Джан, Озджан, Беллингем - Брандт, Адеем (Байно-Гиттенс, 79) - Аллер (Моде)

Челси: Аррисабалага - Джеймс, Кулибали, Тиагу Силва, Чилвелл (Кукурелья, 71) — Фернандес, Лофтус-Чик — Зиеш, Феликс, Мудрик (Маунт, 71) — Гаверц

Предупреждения: Беллингем, Джан, Адейеми, Зюле – Джеймс, Силва, Зиеш, Маунт


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