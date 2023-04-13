Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча 12.04.2023 Лиги чемпионов

Мадридский коллектив вышел вперед в противостоянии со старыми знакомыми из Лондона.

В среду, 12 апреля, в рамках первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов сошлись мадридский Реал и лондонский Челси.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда Карим Бензема оказался первым на добивании после попытки удара в исполнении Винисиуса Жуниора.

После перерыва Бен Чилуэлл досрочно отправился на повторный отдых, получив красную карточку. А точку в игре поставил Марко Асенсио на 74-й минуте.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов:

Реал - Челси 2:0

Голы: Бензема, 21, Асенсио, 74.

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 18 - 8

Удары в створ: 9 - 3

Фолы: 10 - 10

Ожидаемые голы (xG): 2.52 - 0.89

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71) - Вальверде, Кроос (Чуамени, 84), Модрич (Себальос, 81) - Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус.

Челси: Аррисабалага - Кулибали (Кукурелья, 55), Силва (Маунт, 75), Фофана - Джеймс, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Чилуэлл - Стерлинг (Хаверц, 65), Феликс (Чалоба, 65).

Предупреждения: Камавинга, Милитао, Кравахаль - Фофана.

Удаление: Чилуэлл (прямая красная).

Источник: MEGOGO