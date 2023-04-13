Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча 12.04.2023 Лиги чемпионов
В среду, 12 апреля, в рамках первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов сошлись мадридский Реал и лондонский Челси.
Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда Карим Бензема оказался первым на добивании после попытки удара в исполнении Винисиуса Жуниора.
После перерыва Бен Чилуэлл досрочно отправился на повторный отдых, получив красную карточку. А точку в игре поставил Марко Асенсио на 74-й минуте.
Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов:
Реал - Челси 2:0
Голы: Бензема, 21, Асенсио, 74.
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 9 - 3
Фолы: 10 - 10
Ожидаемые голы (xG): 2.52 - 0.89
Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71) - Вальверде, Кроос (Чуамени, 84), Модрич (Себальос, 81) - Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус.
Челси: Аррисабалага - Кулибали (Кукурелья, 55), Силва (Маунт, 75), Фофана - Джеймс, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Чилуэлл - Стерлинг (Хаверц, 65), Феликс (Чалоба, 65).
Предупреждения: Камавинга, Милитао, Кравахаль - Фофана.
Удаление: Чилуэлл (прямая красная).
Источник: MEGOGO