ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за Мбаппе

Французский Пари Сен-Жермен не выплатил нападающему Реала Килиану Мбаппе 55 миллионов евро зарплаты. Об этом сообщает Le Monde.

По информации источника, 25-летний футболист уже обратился в УЕФА и комиссии Лиги 1 для решения ситуации.

Кроме того, ПСЖ должен Мбаппе несколько бонусных выплат в размере 35 миллионов евро.

Отмечается, что Лига 1 имеет право наложить на клуб трансферный бан, а УЕФА – забрать дисквалифицировать из этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что звезда Реала недоволен своим положением в клубе - бразилец поставил ультиматум "сливочным".

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