Пока только две арены претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2027
УЕФА получил пока лишь две заявки на проведение финала Лиги чемпионов-2027.
Напомним, ранее матч должен был принять итальянский Сан-Сиро, однако власти Милана не смогли гарантировать готовность арены.
УЕФА принял решение провести повторный тендер, окончательные заявки нуно будет до 19 марта 2025 года. И уже в мае будет известно, где пройдет финал.
На текущий момент организация отчиталась о получении лишь двух заявок - Метрополитано и Олимпийский стадион в Баку.
А вот на финал женской ЛЧ претендуют сразу четыре стадиона: Камп Ноу, Национальный стадион в Варшаве, Санкт-Якоб Парк в Базеле и Миллениум в Кардиффе.
Ранее также стало известно, кто обслужит матч Рома - Динамо.
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