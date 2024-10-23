Пока только две арены претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2027

Матч может пройти в Испании или Азербайджане.

УЕФА получил пока лишь две заявки на проведение финала Лиги чемпионов-2027.

Напомним, ранее матч должен был принять итальянский Сан-Сиро, однако власти Милана не смогли гарантировать готовность арены.

УЕФА принял решение провести повторный тендер, окончательные заявки нуно будет до 19 марта 2025 года. И уже в мае будет известно, где пройдет финал.

На текущий момент организация отчиталась о получении лишь двух заявок - Метрополитано и Олимпийский стадион в Баку.

А вот на финал женской ЛЧ претендуют сразу четыре стадиона: Камп Ноу, Национальный стадион в Варшаве, Санкт-Якоб Парк в Базеле и Миллениум в Кардиффе.

Ранее также стало известно, кто обслужит матч Рома - Динамо.

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