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Матч Рома - Динамо обслужит арбитр, при котором обе команды уже проигрывали

На поединок Лиги Европы назначена бригада рефери из Нидерландов.
Сегодня, 13:59
Сердар Гезюбююк / Getty Images
Сердар Гезюбююк / Getty Images

В четверг, 24 октября, Динамо встретится в гостях с Ромой в рамках третьего тура основной стадии Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок назначена бригада арбитров из Нидерландов во главе с 38-летним Сердаром Гезюбююком.

Читай также: Рома - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Помогать ему на линиях будут соотечественники Эрвин Зейнстра и Йохан Балдер, а четвертым рефери будет Сандер ван дер Эйк. Отвечать за VAR будет Деннис Хиглер, а его помощником станет Эрвин Бланк.

Источник: UEFA.COM

Ранее Гезюбююк обслуживал по одному матчу с участием Динамо и Ромы. Киевская команда при его судействе проиграла французскому Ренну 0:1 в поединке группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Римляне в дебютном розыгрыше Лиги конференций в сезоне-2021/22 в первом четвертьфинале уступили 1:2 норвежскому Буде/Глимт, но в итоге выиграли турнир.

Напомним, матч третьего тура Лиги Европы Рома - Динамо состоится 24 ноября в Риме на Стадио Олимпико и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Рома - Динамо.

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