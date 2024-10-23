iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенфика - Фейеноорд: 1:3 результат и обзор матча Лиги чемпионов

Португальский клуб впервые не сумел набрать очки в турнире.
Вчера, 23:54
Бенфика - Фейеноорд / Getty Images
Бенфика - Фейеноорд / Getty Images

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Бенфика на своем поле принимала Фейеноорд.

Нидерландский клуб в первом тайме добыл комфортное преимущество, забив два гола. Авторами голов стали Уэда и Миламбо.

Читай также: Пока только две арены претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2027

После перерыва "орлы" сумели отыграть один мяч, который забил Актюркоглу.

До конца встречи Бенфика создала несколько шансов, но не сравняла счет.

Финальную точку поставил Миламбо, который оформил дубль.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч на поле.

Статистика матча Бенфика - Фейеноорд третьего тура Лиги чемпионов

Бенфика - Фейеноорд 1:3
Голы: Актюркоглу, 66 - Уэда, 12, Миламбо, 33, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.70-1.01
Владение мячом: 63%-47%
Удары: 15-14
Удары в створ: 8-6
Фолы: 13-10

Бенфика: Трубин - Ба (Шельдеруп, 88), Араужу, Отаменди, Каррерас - Эурснес, Флорентину (Бесте, 65), Кекчю (Жуниор Луш Саншеш, 72) - Ди Мария (Амдуни, 65), Павлидис (Кабрал, 72), Актюркоглу

Фейенорд: Велленройтер - Лотомба (Карранса, 75), Траунер, Ганцко, Буэно (Смал, 88) - Ин Бом, Миламбо, Тимбер - Осман (Белен, 59), Уэда (Хадж Мусса, 75), Пайшан

Предупреждения: Амдуни, Саншеш - Тимбер, Буэно

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лионель Месси назвал мальчика сумасшедшим - шокирующая встреча с фанатом Лионель Месси назвал мальчика сумасшедшим - шокирующая встреча с фанатом
Лига чемпионов: Барселона разгромила Баварию, Ман Сити унизил Спарту, поражения Атлетико и Бенфики Лига чемпионов: Барселона разгромила Баварию, Ман Сити унизил Спарту, поражения Атлетико и Бенфики
Барселона разгромила Баварию в Лиге чемпионов - хет-трик Рафинии и гол Левандовски деклассировали немцев Барселона разгромила Баварию в Лиге чемпионов - хет-трик Рафинии и гол Левандовски деклассировали немцев
Фьюри признался, какой урок вынес с боя с Усиком Фьюри признался, какой урок вынес с боя с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем
Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие страны00:50
Лионель Месси назвал мальчика сумасшедшим - шокирующая встреча с фанатом
Лига Чемпионов00:14
Лига чемпионов: Барселона разгромила Баварию, Ман Сити унизил Спарту, поражения Атлетико и Бенфики
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Бенфика с Трубиным сенсационно проиграла Фейеноорду в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов23:51
Барселона разгромила Баварию в Лиге чемпионов - хет-трик Рафинии и гол Левандовски деклассировали немцев
Бокс23:15
Фьюри признался, какой урок вынес с боя с Усиком
22:48
ХИТ с разгромным счетом проиграл на старте футзальной Лиги чемпионов
Украина22:45
Форвард Кривбасса: Я пропускал экзамены в школе, чтобы заработать денег
Бокс22:32
Фьюри сделал прогноз на реванш Джошуа - Дюбуа
Украина22:18
Буальский – о Ярмоленко: Думаю, еще 3-4 года поиграет
Бокс22:07
Невероятный троллинг: Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK