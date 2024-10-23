Бенфика - Фейеноорд: 1:3 результат и обзор матча Лиги чемпионов

Португальский клуб впервые не сумел набрать очки в турнире.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Бенфика на своем поле принимала Фейеноорд.

Нидерландский клуб в первом тайме добыл комфортное преимущество, забив два гола. Авторами голов стали Уэда и Миламбо.

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После перерыва "орлы" сумели отыграть один мяч, который забил Актюркоглу.

До конца встречи Бенфика создала несколько шансов, но не сравняла счет.

Финальную точку поставил Миламбо, который оформил дубль.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч на поле.

Статистика матча Бенфика - Фейеноорд третьего тура Лиги чемпионов

Бенфика - Фейеноорд 1:3

Голы: Актюркоглу, 66 - Уэда, 12, Миламбо, 33, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.70-1.01

Владение мячом: 63%-47%

Удары: 15-14

Удары в створ: 8-6

Фолы: 13-10

Бенфика: Трубин - Ба (Шельдеруп, 88), Араужу, Отаменди, Каррерас - Эурснес, Флорентину (Бесте, 65), Кекчю (Жуниор Луш Саншеш, 72) - Ди Мария (Амдуни, 65), Павлидис (Кабрал, 72), Актюркоглу

Фейенорд: Велленройтер - Лотомба (Карранса, 75), Траунер, Ганцко, Буэно (Смал, 88) - Ин Бом, Миламбо, Тимбер - Осман (Белен, 59), Уэда (Хадж Мусса, 75), Пайшан

Предупреждения: Амдуни, Саншеш - Тимбер, Буэно

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