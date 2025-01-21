Барселона переиграла Бенфику в матче с девятью голами, хет-триком и тремя пенальти

В рамках седьмого тура Лиги чемпионов Бенфика в домашнем поединке проиграла Барселоне - 4:5.

Главным героем в первом тайме стал форвард португальцев Павлидис, который оформил хет-трик. Сначала он замкнул простерл, затем забил после ошибки Щенсного, а также реализовал пенальти.

Барселона ответила только голом Левандовски с пенальти.

Старт второго тайма отметился курьезом украинского вратаря Бенфики Анатолия Трубина. Он выбивал мяч и попал в голову Рафиньи, от которого мяч залетел в ворота.

Через несколько минут португальцы забили четвертый, а вернее Араухо отправил мяч в свои ворота.

В конца Барселона оформила невероятный камбэк, а затем выиграла встречу. Сначала Роберт снова забил с пенальти, затем Гарсия реализовал свой шанс, а победный гол забил Рафинья на последних мгновениях игры.

В турнирной таблице Лиги чемпионов Барселона идет на втором месте с 18 очками. Бенфика 18 с 10 баллами.

Бенфика - Барселона 4:5

Голы: Павлидис, 2, 22, 30 (пен.), Араухо, 68 (авт.) - Левандовски, 13 (пен.), 78 (пен.), Рафинья, 64, 90+6, Гарсия, 86

Бенфика: Трубин - Араужу, Силва, Отаменди, Каррерас - Эурснес (Баррейру, 61), Флорентину, Кекчю - Актюркоглу, Павлидис, Шельдеруп.

Барселона: Щесны - Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде - Педри, Касадо (де Йонг, 62), Гави (Фермин, 62) - Ямал, Левандовски, Рафинья.

Предупреждения: Каррерас - Гави, Кунде, де Йонг, Фермин

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