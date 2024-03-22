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Футбол

"Нужно побеждать спокойнее": Лунин оценил игру с Боснией и Герцеговиной

Футболист подвел итоги противостояния в отборе.
Сегодня, 00:21
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями после победы над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинале квалификации на Евро-2024.

По словам футболиста, команда отдала все силы ради положительного результата.

"Матч тяжелый, соперник пытался навязать свою игру. Нам нельзя было проигрывать в борьбе за подборы. Такие игры - это хороший опыт, мы не сдались, играли до конца, но надо стараться выигрывать спокойнее.

Игра ногами голкиперу - важный компонент, хотя нельзя преувеличивать с контролем у своих ворот. Для голкиперов в современном футболе это важный компонент.

Поддержка фанатов? Я могу сказать, что у сборной на любом стадионе всегда классная поддержка. Это добавляет эмоций. В любом городе в мире, где мы играем, мы имеем заполненные гостевые сектора - хочу поблагодарить за это фанатов", - сказал Лунин в интервью для Суспильного.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

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