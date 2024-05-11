Польский арбитр отстранен от матча открытия Евро-2024

Польский судья Шимон Марциняк не будет работать на матче открытия чемпионата Европы-2024.

Как сообщает Przeglad Sportowy, данное решение было принято после того, как рефери допустил ошибку в конце ответного полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Баварией (2:1).

УЕФА принял решение пересмотреть назначение Марциняка на первый матч Евро.

Напомним, в конце матча Реал - Бавария защитник немцев Маттейс де Лигт отправил мяч в ворота Лунина, но до этого поляк дал свисток, зафиксировав офсайд в спорной ситуации. Гол не был засчитан, ведь свисток был дан раньше.

Ранее сообщалось, что эксперты вынесли решение по поводу эпизода в конце матча Реал - Бавария.

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