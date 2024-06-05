Соперник Украины на Евро-2024 разгромил Сан-Марино

В среду, 5 июня, в рамках товарищеского матча сборная Словакии на своем поле встречалась с национальной командой Сан-Марино.

Хозяева не оставили шансов сопернику, забив четыре гола.

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В составе Словакии забивали: Риго, Суслов, Гараслин и Стрелец.

Отметим, что словацкая команда сыграет на чемпионате Европы-2024 в одной группе с Украиной. Также в квартете сборная Бельгии и Румынии.

Словакия - Сан-Марино 4:0

Голы: Риго, 8, Суслов, 10, Гараслин, 36, Стрелец, 58

Видео голов и обзор товарищеского матча:

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