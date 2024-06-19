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Хавбек сборной Албании стал автором необычного антидостижения

Клаус Гьясула отметился в истории.
Сегодня, 18:30
Клаус Гьясула / Getty Images
Клаус Гьясула / Getty Images

Полузащитник сборной Албании Клаус Гьясула вписал свое имя в историю футбола.

Напомним, что в матче между сборными Хорватии и Албании хавбек Дармштадта забил дважды - в свои и в чужие ворота.

На 76-й минуте хорваты вышли вперед после того, как мяч срикошетил в ворота, попав в Гьясулу, а уже в добавленное время албанский полузащитник сравнял счет.

Гьясула стал первым игроком в истории крупных международных турниров (ЧМ/ЧЕ), который вышел на замену и забил по голу каждой из команд.

С кратким обзором поединка Хорватия - Албания вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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