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Мусиала стал вторым самым молодым игроком в истории Евро, забившим в двух первых матчах подряд

Джамал уступил лишь игроку сборной Венгрии.
Сегодня, 19:59

В рамках второго тура Евро-2024 Германия встречается с Венгрией

Счет в матче открыл игрок "бундестим" Джамал Мусиала. Мусиала также забил и в первом матче, что позволило ему вписаться в истории чемпионатов Европы.

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Полузащитник в возрасте 21 года и 114 дней стал вторым самым молодым игроком на Евро, который забивал в двух стартовых матчах турнира. Принадлежит рекорд Ференцу Бене, который за Венгрию забивал в возрасте 19 лет и 186 дней на ЧЕ-1964.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:0.

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