Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 19.06.2024
В среду, 19 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сыграют сборные Германии и Венгрии.
В первом туре немецкая сборная разгромила команду Шотландии (5:1), а венгры уступили команде Швейцарии (1:3).
Поединок Германия - Венгрия состоится в Штутгарте на арене МХП-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?
Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Венгрия
Трансляция матча будет доступна в этой новости 19 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!