Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 19.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В среду, 19 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сыграют сборные Германии и Венгрии.

В первом туре немецкая сборная разгромила команду Шотландии (5:1), а венгры уступили команде Швейцарии (1:3).

Поединок Германия - Венгрия состоится в Штутгарте на арене МХП-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Венгрия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 19 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!