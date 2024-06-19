iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 19.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 08:11
Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

В среду, 19 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сыграют сборные Германии и Венгрии.

В первом туре немецкая сборная разгромила команду Шотландии (5:1), а венгры уступили команде Швейцарии (1:3).

Поединок Германия - Венгрия состоится в Штутгарте на арене МХП-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Венгрия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 19 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тренер Венгрии назвал уникальную сборную на Евро-2024 Тренер Венгрии назвал уникальную сборную на Евро-2024
Динамо Киев представило форму на следующий сезон Динамо Киев представило форму на следующий сезон
Неймар покатался с дочкой на велосипеде, но не обошлось без конфуза Неймар покатался с дочкой на велосипеде, но не обошлось без конфуза
Джейк Пол проведет бой со звездой кулачных боев перед поединком с Майком Тайсоном Джейк Пол проведет бой со звездой кулачных боев перед поединком с Майком Тайсоном
Помочь журналистам

Видео

Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии
Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Футбол сегодня: Хорватия - Албания, Германия - Венгрия, Шотландия - Швейцария
просмотров
Плей-офф НБА: Даллас добыл первую победу над Бостоном
просмотров

Последние новости

Евро-202410:30
Тренер Венгрии назвал уникальную сборную на Евро-2024
Украина10:10
Динамо Киев представило форму на следующий сезон
Другие страны09:51
Неймар покатался с дочкой на велосипеде, но не обошлось без конфуза
Бокс09:24
Джейк Пол проведет бой со звездой кулачных боев перед поединком с Майком Тайсоном
Европа09:05
Футбол сегодня: Хорватия - Албания, Германия - Венгрия, Шотландия - Швейцария
НХЛ08:52
Кубок Стэнли: Эдмонтон переиграл Флориду, добыв вторую победу в серии
Евро-202408:45
Шотландия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Бокс08:30
Легендарный Холифилд назвал своего сильнейшего соперника
Евро-202408:11
Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202407:56
Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK