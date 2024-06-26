Группа F: Португалия отдыхает, Грузия может стать второй, а Турция – последней

В среду, 26 июня, состоятся два матча группы F, которые завершат третий тур и, как следствие, групповой этап чемпионата Европы 2024 года.

В данном квартете все свои дела завершила лишь сборная Португалии, которая по итогам второго тура гарантировала себе не только место в плей-офф, но и первое место группы.

Перед последним туром таблица группы F выглядит следующим образом:

Источник: UEFA.COM

Расписание матчей третьего тура:

22:00 Грузия - Португалия

22:00 Чехия - Турция

А что там по раскладам перед последним туром группового этапа Евро-2024?

Португалия

Тут все просто. Как и было отмечено ранее, португальцы могут ни о чем не переживать - первое место квартета от них не убежит ни при каких раскладах. А потому на матч против Грузии практически наверняка выйдет резервный состав.

Турция

Команда Винченцо Монтеллы может завершить групповой этап на всех трех оставшихся позициях.

В случае победы над Чехией она закрепится на второй строчке и выйдет в плей-офф вне зависимости результата матча Грузия - Португалия.

Если турки сыграют вничью, то они также сохранят за собой второе место - даже если Грузия обыграет Португалию: у обеих сборных будет по 4 очка, однако за счет победы 3:1 в личной встрече Турция окажется выше.

А вот при поражении от чехов "лунные звезды" займут либо третье место и могут не выйти в плей-офф (Грузия не обыгрывает Португалию), либо четвертое (Грузия обыгрывает Португалию).

Чехия

Интересная ситуация сложилась у сборной Чехии, которая опережает Грузию за счет лучшей разницы голов.

Так как чехи и грузины в личной встрече не определили победителя (1:1), разница голов будет решать если не все, то почти все.

Если Чехия обыграет Турцию, а Грузия - Португалию, то турки останутся за бортом турнира, а чехи и грузины поборются за второе место квартета (в зависимости от разницы голов). Третье место позволит сыграть в 1/8 финала.

Источник: Getty Images

Если чехи сыграют вничью, а грузины победят, чехи займут последнее место. Но если и грузины не смогут обыграть португальцев, то команда Ивана Гашека займет третье место и может не выйти выйти в плей-офф.

При условии поражения от Турции чешская сборная может остаться третьей (Грузия проигрывает Португалии с такой же разницей или хуже) или опуститься вниз (Грузия не проигрывает Португалии). В любом их этих двух случаев она не выйдет в 1/8 финала.

Грузия

У подопечных Вилли Саньоля сложилась практически идентичная ситуация, что и у Чехии. Только с поправкой на то, что у Грузии задача будет посложнее - набрать очки в матче с Португалией, имея при этом худшую разницу голов среди всех команд группы.

Если Грузия победит Португалию, а Чехия - Турцию, то выше окажется команда с лучшей разницей голов (Грузия или Чехия), так как между собой они сыграли вничью 1:1.

Если же Грузия победит, а Чехия не обыграет Турцию, то турки останутся вторыми, а грузины станут третьими (в личной встрече Турция победила 3:1). В данном случае третье место позволит сыграть в плей-офф.

Грузинская сборная окажется третьей также при условии, если она сыграет вничью или даже проиграет португальцам, а Турция обыграет Чехию. При таком раскладе Грузия не выйдет в плей-офф.

Грузия останется последней при двух условиях: если она проиграет Португалии или если она сыграет с ней вничью, но Чехия не проиграет Турции.

Стоит напомнить, что самая запутанная ситуация сложилась в группе Е, в которой выступает сборная Украины, так как там все команды имеют по три очка после двух сыгранных туров..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!