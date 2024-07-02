Вратарь сборной Португалии установил рекорд чемпионатов Европы

Ни один голкипер ранее не отбивал три из трех пенальти в серии послематчевых ударов.

В рамках 1/8 финала Португалия обыграла Словению благодаря великолепной игре Диогу Кошты в серии пенальти.

Вратарь коллектива Роберто Мартинеса установил рекорд чемпионатов Европы. Кошта стал первым голкипером, который взял три из трех пенальти в серии послематчевых 11-метровых.

Диого отразил удары Йосипа Иличича, Михе Балковеца и Беньямина Вербича, что позволило его команде победить.

Примечательно, что его визави Ян Облак вытащил пенальти от Криштиану в дополнительное время, но в серии удары от того же Роналду, Бруну Фернандеша и Бернарду Силвы не сумел отбить.

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