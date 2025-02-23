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Футбол

Ньюкасл - Ноттингем: обзор матча и исход поединка 23.02.2025

"Сороки" отпраздновали волевую победу на домашней арене.
Сегодня, 17:59
Ньюкасл – Ноттингем / Getty Images
Ньюкасл – Ноттингем / Getty Images

Подопечные Эдди Хау взяли мяч под контроль в дебюте, но пропустили быстрый мяч. Ньюкасл потерял мяч на своей половине, а сферу подхватил Хадсон-Одои. Англичанин решил ничего не придумывать и выстрелом метров с 25-ти застал врасплох Поупа.

"Сороки" пришли в себя в середине тайма и выдали ударную 11-минутку. Сравнял счет Майли, который в атаке вторым темпом метко пробил низом. Через две минуты Ньюкасл вышел вперед – Холл прострелил, а Мерфи корпусом протолкнул мяч за линию.

Далее за дело взялся Исак. Сперва форвард хозяев после вмешательства VAR реализовал одиннадцатиметровый. А на 34-й минуте швед элегантно подсек мяч над вратарем.

"Лесники" не сдались и во втором тайме сократили отставание до минимума. В середине половины Миленкович классно разобрался в чужой штрафной после углового. А под занавес поединка Йейтс сыграл на добивании после очередного стандарта. Однако вырвать ничью Форест не сумел.

Ньюкасл благодаря победе поднялся на 5-е место в турнирной таблице (44 очка). Ноттингем пока остается на 3-й позиции (47 пунктов).

Статистика матча Ньюкасл – Ноттингем 26-го тура чемпионата Англии

Ньюкасл – Ноттингем – 4:2
Голы: Майли, 23, Мерфи, 25, Исак, 32 (пенальти), 34 – Хадсон-Одои, 6, Миленкович, 63

Ожидаемые голы (xG): 3.05 - 2.18
Владение мячом: 57 % - 43 %
Удары: 13 - 17
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 7 – 6
Фолы: 11 - 13

Ньюкасл: Поуп – Ливраменто, Шер, Берн, Холл – Майли, Гимараэс, Уиллок (Тонали, 70) – Мерфи (Барнс, 70), Исак (Уилсон, 87), Гордон

Ноттингем: Селс – Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс – Домингес (Йейтс, 77), Андерсон (Сангаре, 77) – Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои – Вуд

Предупреждения: Ливраменто – Миленкович, Андерсон, Домингес, Йейтс

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