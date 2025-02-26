Эвертон с ассистом Миколенко ушел от поражения Брентфорду, Арсенал с Зинченко сыграл вничью с Ноттингем Форест

В среду, 26 февраля, состоялись матчи 27-го тура английской Премьер-лиги.

Брентфорд принимал на своем поле Эвертон и в компенсированное к первому тайму время повел в противостоянии усилиями Йоана Виссы.

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Тем не менее во второй половине встречи "ирискам" удалось уйти от поражения, в чем своей команде непосредственно поспособствовал украинский защитник Виталий Миколенко. На 77-й минуте украинец подал в штрафную, а Джейк О'Брайен головой отправил мяч в сетку ворот.

В составе Брентфорда также полный матч против Эвертона отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк, заработав на 80-й минуте предупреждение.

Источник: Getty Images

Брентфорд с 38 очками на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон идет на 15-й позиции, имея 32 балла.

Статистика матча Брентфорд - Эвертон 27-го тура чемпионата Англии

Брентфорд - Эвертон 1:1

Голы: Висса, 45+4 - О'Брайен, 77

Ожидаемые голы (xG): 1.49 - 1.37

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 2 - 5

Фолы: 3 - 6

Брентфорд: Флеккен - Айер (Кайоде, 82), Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер - Ярмолюк, Янельт - Мбемо, Дамсгор, Шейд (Магома, 76) - Висса.

Эвертон: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Гарнер, Гуе (Янг, 75) - Линдстрем (Ироэгбунам, 75), Алькарас, Харрисон - Бету.

Предупреждения: Ярмолюк, Коллинз - Алькарас.

В другом матче встречались третья и вторая команды чемпионата в лице Ноттингем Форест и лондонского Арсенал, которые за отведенное время игры так и не смогли поразить ворота друг друга, завершив поединок нулевой ничьей.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте.

Источник: Getty Images

Ноттингем Форест занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. Арсенал расположился на второй позиции с 54 баллами.

Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал 27-го тура чемпионата Англии

Ноттингем Форест - Арсенал 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 0.97

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 6 - 13

Удары в створ: 2 - 1

Угловые: 3 - 11

Фолы: 10 - 17

Ноттингем Форест: Селс - Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс - Домингес (Йейтс, 63), Андерсон - Эланга (Данило, 63), Гиббс-Вайт, Хадсон-Одои - Вуд (Авонии, 85).

Арсенал: Райя - Тимбер (Вайт, 86), Салиба, Магальяэс, Калафиори (Тирни, 46) - Эдегор (Парти, 86), Жоржиньо (Зинченко, 70), Райс - Нванери (Стерлинг, 77), Мерино, Троссар.

Предупреждения: Миленкович - Калафиори.

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