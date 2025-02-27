Культовый тренер попал в больницу с инсультом

Чешско-итальянский специалист оказался в одной из римских клиник.

77-летний Зденек Земан госпитализирован в Policinico Gemelli в столице Италии. Алленаторе перенес инсульт, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Знаменитый тренер попал в неврологическое отделение интенсивной терапии. Состояние Земана стабильное, он в сознании, а медики запланировали кардиологическое и нейрорадиологическое обследования. В последние годы у специалиста были проблемы с сердцем.

Земан снискал славу адепта атакующего футбола и схемы 4-3-3. В течение пятидесяти лет он поработал с более чем десятком команд, в основном итальянских. В частности, он дважды тренировал столичную Рому.

К слову, нидерландец Адвокат подписал новый контракт со сборной Кюрасао.

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