Хавбек Арсенала интересен сразу нескольким европейским грандам

Тома Парти хотел бы вернуться в Испанию.

Полузащитник Арсенала Тома Парти заинтересовал несколько клубов, пишет Чарльз Уоттс.

Напомним, что контракт хавбека с лондонским клубом заканчивается будущим летом. Ранее на подписание Тома претендовала только Барселона.

Теперь же ганец привлек внимание также ПСЖ и Ювентуса, оба клуба заинтересованы в подписании хавбека свободным агентом.

Сам Парти предпочел бы вернуться в испанский чемпионат, однако готов выслушать предложения и других клубов.

В гонку также могут вступить и саудовские клубы, но игрок предпочел бы продолжить европейскую карьеру.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова рассмотреть возвращение Неймара.

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