"Появилась надежда". Наставник Ромы оценил форму Довбика перед матчем Лиги Европы

Раньери высказался о голе украинца в матче Серии А.

В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют Рома и Атлетик.

Главный тренер римского клуба Клаудио Раньери поделился ожиданиями от будущего противостояния.

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"У них есть быстрые и сильные игроки впереди, это сильнейшая команда Европы в дриблинге. Нас ждет трудный матч, но мы собираемся сделать его таким и для соперника. Наше преимущество – игра на домашнем стадионе. Но нужно быть осторожными".

Раньери поделился впечатлениями от игры Артема Довбика.

"Он, конечно, не на 100% был готов, когда вернулся на поле после травмы. Тогда я видел его только один раз на тренировке, во время заключительных штрихов. Но то, что он сразу забил гол, дает мне надежду", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb.

Матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени.

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