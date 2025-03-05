Довбик попал в символическую сборную чемпионата Италии
Украинец забил победный мяч Ромы в игре с Комо.
В рамках 27-го тура Серии А Рома в домашнем поединке обыграла Комо (2:1).
Украинский форвард римской команды Артем Довбик появился на поле во втором тайме, выйдя со скамейке запасных.
Нападающему удалось забить гол, который стал победным для Ромы.
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Официальный сайт чемпионата опубликовал символическую сборную прошедшего тура, в которую вошел Довбик.
Символическая сборная 27-го тура Серии А:
В текущем сезоне Артем провел 23 матча в чемпионате, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что основной голкипер Милана дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча.
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