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Футбол

Довбик попал в символическую сборную чемпионата Италии

Украинец забил победный мяч Ромы в игре с Комо.
Сегодня, 13:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 27-го тура Серии А Рома в домашнем поединке обыграла Комо (2:1).

Украинский форвард римской команды Артем Довбик появился на поле во втором тайме, выйдя со скамейке запасных.

Нападающему удалось забить гол, который стал победным для Ромы.

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Официальный сайт чемпионата опубликовал символическую сборную прошедшего тура, в которую вошел Довбик.

Символическая сборная 27-го тура Серии А:

В текущем сезоне Артем провел 23 матча в чемпионате, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что основной голкипер Милана дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча.

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