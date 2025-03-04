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Футбол

Основной голкипер Милана дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча

Вратарь "россонери" не сдержал эмоций по итогам проигранного поединка с Лацио.
Сегодня, 18:59
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Основной голкипер Милана Майк Меньян получил дисквалификацию за оскорбления главного арбитра недавнего матча 27-го тура Серии А с Лацио (1:2).

После проигранного поединка с римской командой вратарь "россонери" в подтрибунном помещении по пути в раздевалку позволил себе неуважительные высказывания в адрес рефери Джанлуки Манганьелло.

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Как сообщает Calciomercato, по итогам инцидента к французскому голкиперу были применены санкции в виде дисквалификации на один матч. Теперь он не сможет принять участие в ближайшем поединке чемпионата с Лечче, который состоится 8 марта.

Также предстоящий матч пропустит защитник "россонери" Страхиня Павлович, который в игре с Лацио заработал прямую красную карточку.

В нынешнем сезоне Меньян провел за Милан во всех турнирах 40 матчей, в которых пропустил 46 голов, а в 11 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что два лидера Милана с большой вероятностью покинут клуб летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан чемпионат Италии Серия А Майк Меньян

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