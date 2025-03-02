iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан, играя в меньшинстве, не удержал ничью с Лацио

"Россонери" выиграли лишь одну из последних пяти игр.
Вчера, 23:46
Милан - Лацио / Getty Images
Милан - Лацио / Getty Images

В воскресенье, 2 марта, Милан принимал дома Лацио в рамках 27-го тура Серии А.

Гости могли открывать счет уже на старте матча, однако Меньян не дал себя переиграть Диа. Ответить своей атакой Милан смог лишь после 20 минут игры, и уже Проведель не позволил открыть счет.

На 28-й минуте Маттиа Дзакканьи все же забил первый гол в матче, оказавшись в нужном месте в нужное время, и на этом первый тайм в целом завершился. Более команды не создали ничего интересного.

Во втором тайме Милан еще больше и еще уверенней владел мячом, однако забить гол "россонери" никак не могли, а на 67-й минуте хозяева и вовсе остались в меньшинстве - Павлович получил прямую красную за грязный подкат.

На 83-й минуте Лацио сумел воспользоваться преимуществом и забил второй гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда. А в ответной атаке Милан сравнял счет благодаря точному удару Чуквуезе.

Уже в компенсированное арбитром время Лацио получил право на пенальти после видеопросмотра спорного эпизода. Педро развел мяч и Меняьна по разным углами, вырвав для Лацио победу.

Статистика матча Милан - Лацио 27-го тура Серии А

Милан - Лацио 1:2
Голы: Чуквуезе, 85 - Дзакканьи, 28, Педро (пенальти), 90+8

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 1.99
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 20
Удары в створ: 4 - 7
Угловые: 3 - 5
Фолы: 12 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан лацио

Статьи по теме

Милан уже ищет замену своему новому тренеру Милан уже ищет замену своему новому тренеру
Милан неожиданно проиграл Болонье Милан неожиданно проиграл Болонье
Барселона закинула удочку относительно звезды Милана Барселона закинула удочку относительно звезды Милана
Ключевой игрок Милана согласился продлить контракт с клубом Ключевой игрок Милана согласился продлить контракт с клубом

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа00:41
Экс-воротарь МЮ назвал покупку Онана одной из худших ошибок в истории АПЛ
Киберспорт00:20
NaVi Junior стартуют в плей-офф CCT Series 7 матчем против росиян
Киберспорт00:11
Passion UA прошли в плей-офф сразу двух турниров параллельно
Вчера, 23:46
Европа23:46
Милан, играя в меньшинстве, не удержал ничью с Лацио
Другие страны23:23
Клуб МЛС предложил болельщикам компенсацию за отсутствие на матче Месси
Украина23:00
УПЛ: Ингулец сенсационно обыграл Кривбасс, Верес победил Колос
Украина22:54
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Cудаков вплотную приблизился к Ванату
Украина22:53
Таблица УПЛ: Динамо сохраняет солидный отрыв над конкурентами
Европа22:45
Легионер Шахтера рассказал, что советовался с экс-игроками клуба перед переходом
Европа22:35
Мареска остается неприкосновенной фигурой в Челси, несмотря на спад
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK