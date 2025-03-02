Милан, играя в меньшинстве, не удержал ничью с Лацио

В воскресенье, 2 марта, Милан принимал дома Лацио в рамках 27-го тура Серии А.

Гости могли открывать счет уже на старте матча, однако Меньян не дал себя переиграть Диа. Ответить своей атакой Милан смог лишь после 20 минут игры, и уже Проведель не позволил открыть счет.

На 28-й минуте Маттиа Дзакканьи все же забил первый гол в матче, оказавшись в нужном месте в нужное время, и на этом первый тайм в целом завершился. Более команды не создали ничего интересного.

Во втором тайме Милан еще больше и еще уверенней владел мячом, однако забить гол "россонери" никак не могли, а на 67-й минуте хозяева и вовсе остались в меньшинстве - Павлович получил прямую красную за грязный подкат.

На 83-й минуте Лацио сумел воспользоваться преимуществом и забил второй гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда. А в ответной атаке Милан сравнял счет благодаря точному удару Чуквуезе.

Уже в компенсированное арбитром время Лацио получил право на пенальти после видеопросмотра спорного эпизода. Педро развел мяч и Меняьна по разным углами, вырвав для Лацио победу.

Статистика матча Милан - Лацио 27-го тура Серии А

Милан - Лацио 1:2

Голы: Чуквуезе, 85 - Дзакканьи, 28, Педро (пенальти), 90+8

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 1.99

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 15 - 20

Удары в створ: 4 - 7

Угловые: 3 - 5

Фолы: 12 - 6

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