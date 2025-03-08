Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча и результат поединка 08.03.2025

К середине первого тайма команды успели упустить по два момента. Сначала хавбек "ирисок" Дукуре попал в оппонента, а защитник команды Дэвида Мойеса Брантуэйт с рикошетом пробил головой выше ворот. А затем фулбек "волков" Аит-Нури издали попал в соперника, а его одноклубник Мунетси не переиграл Пикфорда после стандарта.

На 33-й минуте Эвертон повел в счете. Это Харрисон пробил из под защитника в дальний угол после передачи Линдстрема. Вулвз успели ответить до перерыва – Мунетси отправил мяч в угол после комбинации с участием Аита-Нури и Бельгарда.

Во второй половине моментов стало меньше. Хозяин поля Сарабия со штрафного пробил рядом с девяткой. В свою очередь гости Бету и Алькарас не смогли переиграть Са в своих эпизодах, поэтому поединок завершился вничью.

Обе команды остались над зоной вылета. Эвертон набрал 33 очка и поднялся на 14-е место. Тем временем Вулверхэмптон – на 17-й позиции (23 пункта).

Статистика матча Вулверхэмптон – Эвертон 28-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1

Голы: Мунетси, 40 – Харрисон, 33

Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 1.32

Владение мячом: 66 % - 34 %

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 5 - 5

Фолы: 11 - 16



Вулверхэмптон: Са – Доэрти, Агбаду, Тоти – Семеду (Буэно, 90+2), Андре (Дойл, 90+2), Гомес, Аит-Нури – Бельгард (Гедеш, 82), Мунетси (Сарабия, 46) – Ларсен (Хван, 74)

Эвертон: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко – Гуйе, Гарнер (Янг, 90+1) – Линдстрем (Ироэгбунам, 63), Дукуре (Алькарас, 63), Харрисон – Бету

Предупреждения: Андре, Ларсен - Ироэгбунам, Алькарас

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!