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Футбол

Манчестер Юнайтед объявил о постройке нового стадиона на 100 тысяч зрителей

Сэр Джим Рэтклифф выступил с заявлением.
Сегодня, 13:00
Новый стадион Манчестер Юнайтед / Манчестер Юнайтед
Новый стадион Манчестер Юнайтед / Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед официально сообщил, что будет строить новый стадион.

"Красные дьяволы" показали изображения нового стадиона и прилегающей территории.

"Они послужат генеральным планом для более детальной проработки, консультаций, проектирования и планирования на новом этапе проекта".

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф рассказал, что стадион построят рядом с Олд Траффорд.

"Сегодня начинается невероятно захватывающее путешествие к строительству величайшего в мире футбольного стадиона в центре обновлённого Олд Траффорд.

Наш нынешний стадион отлично служил нам на протяжении последних 115 лет, но он уступает лучшим стадионам в мировом спорте. Построив новый стадион рядом с существующим, мы сможем сохранить дух Олд Траффорд, создав при этом по-настоящему современный стадион, который изменит впечатления болельщиков, всего в нескольких шагах от нашего исторического дома", - отметил Рэтклифф.

Манчестер Юнайтед выступает на Олд Траффорд с 1910 года. Новая арена будет вмещать 100 тысяч зрителей.

Ранее опредилилась судьба Аморима в Манчестер Юнайтед.

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