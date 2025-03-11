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Футбол

Опредилилась судьба Аморима в Манчестер Юнайтед

Джим Рэтклифф выразил позицию клуба.
Сегодня, 12:12
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Совладелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф высказался о результатах команды под руководством Рубена Аморима.

Функционера заявил, что клуб не собирается отправлять в отставку специалиста в ближайшее время.

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"Рубен – отличный молодой тренер, хороший менеджер, и я думаю, что он будет с нами долгое время.

Если посмотреть на состав, который он получил в свое распоряжение, на список травмированных, и на то, что он пришел в середине сезона, когда у него нет времени тренировать игроков в своем стиле, то я думаю, что он действительно хорошо справился.

Амориму следует немного посочувствовать. Он пришел в середине сезона, английский язык не его родной, но он пришел в АПЛ, который, как мы знаем, является самой жесткой лигой в мире. 

Никто не идеален, я также совершал ошибки. Рубен не идеален, но я его большой поклонник", - приводит слова Рэтклиффа BBC.

Ранее сообщалось, что Погба отбыл дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

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