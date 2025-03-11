Погба отбыл дисквалификацию за проваленный допинг-тест

Француз может вернуться к футболу.

Французский полузащитник Поль Погба может возобновить футбольную карьеру.

31-летний игрок отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

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Уже сейчас Погба может принимать участия в матчах, на данный момент он свободный агент.

В последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023 года. Последнем клубом игрока был Ювентус.

Погба отбывал дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что новичок Динамо травмировался сразу после трансфера.

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