Погба отбыл дисквалификацию за проваленный допинг-тест
Француз может вернуться к футболу.
Французский полузащитник Поль Погба может возобновить футбольную карьеру.
31-летний игрок отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.
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Уже сейчас Погба может принимать участия в матчах, на данный момент он свободный агент.
В последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023 года. Последнем клубом игрока был Ювентус.
Погба отбывал дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что новичок Динамо травмировался сразу после трансфера.
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