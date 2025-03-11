iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Это фантастичеки": Руни поделился ожиданиями от работы с Фьюри

Английский футболист сыграет в благотворительно матче.
Сегодня, 10:34
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни примет участие в благотворительно матче Soccer Aid.

Английский нападающий будет играть под руководством бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Читай также: "Тренировать Руни": Фьюри назвал причину, почему он посетил Олд Траффорд

"Я большой поклонник бокса, поэтому работать вместе с Тайсоном Фьюри - это фантастически. У нас есть общая черта - мы оба относимся к этому очень серьезно.

Здорово снова надеть бутсы и увидеть старых друзей", - приводит слова Руни BBC.

Ежегодный благотворительный матч пройдет в воскресенье, 15 июня.

Фьюри в январе объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика в 2024 году.

Напомним, Тайсон посетил стадион Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Президент Реала заблокировал продление контракта с футболистом команды Президент Реала заблокировал продление контракта с футболистом команды
Свитолина сыграет с Пегулой турнире в Индиан-Уэллс Свитолина сыграет с Пегулой турнире в Индиан-Уэллс
Манчестер Юнайтед объявил о постройке нового стадиона на 100 тысяч зрителей Манчестер Юнайтед объявил о постройке нового стадиона на 100 тысяч зрителей
"Все хотят увидеть реванш": Гарсия стремится устроить второй бой с Хэйни после допинг-скандала "Все хотят увидеть реванш": Гарсия стремится устроить второй бой с Хэйни после допинг-скандала

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Украина завоевала первую медаль в сезоне
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера в УПЛ, Ливерпуль - ПСЖ, Байер - Бавария в 1/8 финала Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с Пегулой турнире в Индиан-Уэллс
просмотров

Последние новости

Европа13:42
Президент Реала заблокировал продление контракта с футболистом команды
Теннис13:20
Свитолина сыграет с Пегулой турнире в Индиан-Уэллс
Европа13:00
Манчестер Юнайтед объявил о постройке нового стадиона на 100 тысяч зрителей
Бокс12:58
"Все хотят увидеть реванш": Гарсия стремится устроить второй бой с Хэйни после допинг-скандала
Украина12:32
УХЛ: Кэпиталз обыграли Шторм во втором полуфинале
Лига Чемпионов12:15
Лига чемпионов: Трубин едет в Барселону, Ливерпуль сыграет с ПСЖ, Интер - с Фейенордом и немецкий поединок
Европа12:12
Опредилилась судьба Аморима в Манчестер Юнайтед
Бокс12:10
Бокс: расписание боев
Бокс11:59
Теофимо Лопес едва не подрался с соперником во время дуэли взглядов
НБА11:42
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: эффектный проход Брауна возглавил рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK