"Это фантастичеки": Руни поделился ожиданиями от работы с Фьюри

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни примет участие в благотворительно матче Soccer Aid.

Английский нападающий будет играть под руководством бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

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"Я большой поклонник бокса, поэтому работать вместе с Тайсоном Фьюри - это фантастически. У нас есть общая черта - мы оба относимся к этому очень серьезно.

Здорово снова надеть бутсы и увидеть старых друзей", - приводит слова Руни BBC.

Ежегодный благотворительный матч пройдет в воскресенье, 15 июня.

Фьюри в январе объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика в 2024 году.

Напомним, Тайсон посетил стадион Манчестер Юнайтед.

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