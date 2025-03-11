"Тренировать Руни": Фьюри назвал причину, почему он посетил Олд Траффорд

Тайсон будет работать с кумиром своего любимого футбольного клуба.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал видео с домашнего стадиона Манчестер Юнайтед - Олд Траффорд.

"Цыганский король" признался, что он не возвращается в бокс, а примет участие в ежегодном благотворительном футбольном матче - Soccer Aid.

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"Перспектива привести сборную Англии к победе наполняет меня таким же волнением, как и любой бой в супертяжелом весе. Все знают, что я большой фанат Манчестер Юнайтед.

Вот почему для меня важно это событие. Оно пройдет на Old Trafford. К тому же мне выпадает честь тренировать одного из моих кумиров - Уэйна Руни", - приводит слова Тайсона BBC.

Фьюри в январе объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинского чемпиона Александра Усика в 2024 году.

Ранее тренер Фьюри назвал условие для возвращения британца в ринг.

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