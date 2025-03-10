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"Скучали по мне?": Фьюри посетил стадион Манчестер Юнайтед

Британец обратился к фанатам.
Вчера, 23:00
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сделал новый пост в социальной сети.

Британский боксер опубликовал видео с домашнего стадиона Манчестер Юнайтед - Олд Траффорд.

"Скучали по мне? Театр мечты. 2025", - написал Фьюри.

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Тайсон в январе объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинского чемпиона Александра Усика в 2024 году.

Ранее сообщалось, что украинский боксер получил бой за титул чемпиона мира.

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