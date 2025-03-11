Бывший игрок Шахтера попал в символическую сборную чемпионата Турции

Сикан принял участие в голевой атаке, но спасти Трабзонспор от поражения не сумел.

Украинский футболист Даниил Сикан Трабзонспора получил признание.

Нападающий турецкого клуба вошел всимволическую сборную 27-го тура чемпионата Турции, несмотря на поражение его команды от Хатайспора (1:2).

Единственный гол Трабзонспора в поединке забил другой украинец Александр Зубков. Даниил Сикан принял участие в голевой атаке.

SofaScore оценил действия Сикана в 7.9 балла.

Даниил перебрался в Трабзонспор из Шахтера этой зимой. За это время он провел восемь матчей и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что наставник Трабзонспора был уволен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!