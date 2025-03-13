Фанаты Атлетико кинули бутылку в лидера Реала

Мадридский Реал пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв Атлетико Мадрид в послематчевой серии пенальти.

Футболисты "королевского клуба" отправились праздновать триумф перед фанатским сектором мадридского Атлетико. Болельщики начали бросать в футболистов разные предметы.

Один из фанатов кинул бутылку в Джуда Беллингема, однако англичанин специально подпрыгнул и ударил ее головой.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Реал сыграет против Арсенала. Ранее Зинченко назвал ключ к победе над Реалом.

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