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Футбол

Зинченко назвал ключ к победе Арсенала над Реалом

Александр вспомнил вылет от мадридской команды, когда он играл за Манчестер Сити.
Сегодня, 11:30
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист Арсенала Александр Зинченко поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против Реала.

По словам украинского игрока, лондонский клуб имеет все шансы пройти представителя Испании, если покажет свою игру.

"Реал - один из крупнейших клубов мира, они выигрывали этот турнир 15 раз, и у них много игроков мирового уровня и опыта. Но нам просто нужно показать свою лучшую игру, и мы все с нетерпением ждем этих игр".

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Зинченко вспомнил поражение от Реала, когда он играл за Манчсетер Сити.

"5:6 по итогам двух матчей 1/2 финала ЛЧ сезона-2021/22 от Реала в составе Сити? Не напоминай мне, пожалуйста, это такое болезненное воспоминание.

Но это удивительный опыт. Особенно для меня – в таком возрасте играть на этом этапе и иметь этот опыт. Я очень благодарен за это. Единственное, что я могу сказать, вы не можете расслабляться, пока это не будет сделано".

Ранее сообщалось, что Астон Вилла сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 1983 года.

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Источник: ФК Арсенал

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