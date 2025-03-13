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Футбол

Астон Вилла сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 1983 года

Унаи Эмери добился огромных успехов с клубом.
Сегодня, 00:27
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Астон Вилла впервые за почти полвека сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Накануне бирмингемцы во второй раз обыграли Брюгге и пробились в 1/4 финала.

В последний раз клуб играл на такой стадии еще в сезоне-1982/83, когда турнир еще назывался Кубком европейских чемпионов.

Тогда Астон Вилла уступила Ювентусу, а теперь будет играть против ПСЖ, который выбил Ливерпуль.

Также ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов пробился Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

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