Астон Вилла сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 1983 года

Астон Вилла впервые за почти полвека сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Накануне бирмингемцы во второй раз обыграли Брюгге и пробились в 1/4 финала.

В последний раз клуб играл на такой стадии еще в сезоне-1982/83, когда турнир еще назывался Кубком европейских чемпионов.

Тогда Астон Вилла уступила Ювентусу, а теперь будет играть против ПСЖ, который выбил Ливерпуль.

Также ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов пробился Арсенал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!