ЛНЗ - Колос: обзор и результат матча чемпионата Украины 16.03.2024

В рамках 21-го тура УПЛ ЛНЗ встретился с Колосом.

Счет был открыт в конце первого тайма. Хозяева выбежали в стремительную контратаку, которую ударом в дальний нижний угол ворот завершил Эйнел Соареш.

Во второй половине встречи ЛНЗ удвоил свое преимущество. Вратарь Колоса Иван Пахолюк слишком далеко выбежал из ворот и не сумел зафиксировать мяч в руках. Этим воспользовался Геннадий Пасич, который пробивал в уже пустые ворота.

Колос не смог отыграться, поэтому, поедет из Черкасс с нулем очков в активе.

На ISPORT доступна турнирная таблица УПЛ.

ЛНЗ - Колос 2:0

Голы: Соареш, 37, Пасич, 67



Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!