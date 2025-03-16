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Футбол

ЛНЗ - Колос: обзор и результат матча чемпионата Украины 16.03.2024

Черкасчане спокойно победили ковалевцев.
Сегодня, 17:57
ЛНЗ - Колос / УПЛ
ЛНЗ - Колос / УПЛ

В рамках 21-го тура УПЛ ЛНЗ встретился с Колосом.

Счет был открыт в конце первого тайма. Хозяева выбежали в стремительную контратаку, которую ударом в дальний нижний угол ворот завершил Эйнел Соареш.

Во второй половине встречи ЛНЗ удвоил свое преимущество. Вратарь Колоса Иван Пахолюк слишком далеко выбежал из ворот и не сумел зафиксировать мяч в руках. Этим воспользовался Геннадий Пасич, который пробивал в уже пустые ворота.

Колос не смог отыграться, поэтому, поедет из Черкасс с нулем очков в активе.

На ISPORT доступна турнирная таблица УПЛ.

ЛНЗ - Колос 2:0

Голы: Соареш, 37, Пасич, 67
 

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