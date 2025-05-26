Бавария нацелилась на игрока основного состава Ливерпуля

Мюнхенская Бавария намерена усилить позицию левого вингера.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, в список кандидатур добавилось новое имя: Коди Гакпо, который может покинуть Ливерпуль летом.

Сумма трансфера может составить 50-60 млн евро. Если мерсисайдцы решат продать Коди, то в его услугах будут заинтересованы еще два неназванных клуба.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Ливерпуль сделал первое официальное предложение по трансферу Вирца.

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